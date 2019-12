Emmanuel Macron ostrzega Polskę. Możemy stracić miliardy euro

- Jeśli Polska nie potwierdzi zobowiązania dla celu neutralności klimatycznej do 2050 roku, będzie poza europejskim mechanizmem finansowej solidarności - powiedział w piątek na konferencji prasowej w Brukseli prezydent Francji Emmanuel Macron.

Na piątkowej konferencji prasowej po szczycie UE w Brukseli prezydent Francji stwierdził, że szczyt przyjął cel neutralności klimatycznej do 2050 r., ale jeden kraj - Polska - uzyskał "tymczasowe wyłączenie" - podaje Polsat News za PAP.

- Pierwsze regulacje zostaną przyjęte większością kwalifikowaną. Jeśli Polska nie potwierdzi swojego udziału celu neutralności klimatycznej do 2050 r., będzie poza europejskim mechanizmem, w tym w zakresie finansowej solidarności - podkreślił Emmanuel Macron .

Szefowie państw unijnych doszli do porozumienia w sprawie osiągnięcia przez UE neutralności klimatycznej do 2050 r. Polska nie podjęła takiej deklaracji. Kolejny szczyt ma się odbyć w czerwcu i wtedy Unia powróci do tych rozmów.