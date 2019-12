Polska wyłączona z 2050 roku jako celu neutralności klimatycznej UE

- Będziemy dochodzić do neutralności klimatycznej w swoim tempie - powiedział premier Mateusz Morawiecki. W nocy w Brukseli liderzy UE porozumieli się co do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r.

Premier Mateusz Morawiecki odniósł się do decyzji podjętej na szczycie (PAP, Fot: Radek Pietruszka)

W Brukseli liderzy UE dyskutowali o neutralności klimatycznej do 2050 r.

Polska została wyłączona z 2050 roku jako celu neutralności klimatycznej UE

Wyjątek został wpisany do konkluzji

Neutralność klimatyczna do 2050 r. - w tej sprawie w Brukseli porozumieli się liderzy UE. Polska nie przedstawiła ostatecznej daty dojścia do neutralności klimatycznej. - Do konkluzji szczytu UE wpisana została zasada, że nasz kraj będzie w swoim tempie dochodzić do neutralności klimatycznej - podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

- Rozumiemy, że są kraje, które mają zupełnie inną sytuację gospodarczą, technologiczną, społeczną, ale Polska nie jest winna temu, że akurat jesteśmy w takim, a nie innym położeniu, jeśli chodzi o nasz system energetyczny - tłumaczył.

Szef RE Charles Michel poinformował, że do tematu Rada Europejska powróci na szczycie w czerwcu 2020 r.

Na Twitterze o sukcesie szefa polskiego rządu napisała między innymi europosłanka Jadwiga Wiśniewska.

"Mamy Rabat Klimatyczny. Premier Mateusz Morawiecki w Brukseli wywalczył zwolnienie Polski z zasady zastosowania polityki neutralności klimatycznej do 2050. Będziemy dochodzić do niej w swoim tempie. Ten wyjątek został wpisany do konkluzji" - podkreśliła.

Sukcesem całej sprawy nie nazywa Greenpeace. Wyświetlając portret Morawieckiego na elektrowni Bełchatów z napisem „Serio?!”.

- Sukcesem nie jest brak odpowiedzialnej reakcji na kryzys klimatyczny, sukcesem nie jest postawienie interesów lobby gazowego i węglowego nad dobro i oczekiwania większości Polek i Polaków. Trudno też nazwać sukcesem sytuację, w której premier polskiego rządu stawia nasz kraj na marginesie unijnej polityki i osłabia swoją pozycję negocjacyjną w dalszej walce o środki niezbędne na transformację naszej gospodarki - powiedział Paweł Szypulski, dyrektor programowy Greenpeace Polska.

