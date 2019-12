Mateusz Morawiecki w Brukseli: Osiągnęliśmy z nawiązką nasze cele

- To był bardzo dobry szczyt dla nas, choć niełatwy. Osiągnęliśmy z nawiązką nasze cele. Do konkluzji szczytu wpisano zasadę, że Polska będzie w swoim tempie dochodzić do neutralności klimatycznej - powiedział w piątek Mateusz Morawiecki w Brukseli.

Mateusz Morawiecki na szczycie UE w Brukseli (PAP, Fot: Christian Hartmann)

Polska zwolniona z zastosowania neutralności klimatycznej w 2050 r.

Do neutralności będziemy dochodzić "w swoim tempie"

Morawiecki zrobił przytyk Donaldowi Tuskowi

W piątek po szczycie Unii Europejskiej premier Mateusz Morawiecki miał konferencję prasową w Brukseli. Szef rządu z satysfakcją powiedział, że Polska uzyskała zwolnienie z zasady zastosowania neutralności klimatycznej w 2050 r.

Morawiecki ocenił szczyt jako "bardzo dobry dla Polski", w którym "osiągnęliśmy z nawiązką nasze cele".

- Do konkluzji szczytu wpisano zasadę, że Polska będzie w swoim tempie dochodzić do neutralności klimatycznej - stwierdził premier. Dodał, że ten zapis będzie korzystny dla polskiej gospodarki.

- Dzięki takim zapisom konkluzji, poprzez Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, będziemy mogli realizować również projekty polskie - podkreślił. Dodał, że nie ma jeszcze określonych dokładnych ram korzystania z tego funduszu.

Mateusz Morawiecki: Do czerwca potrwają negocjacje

- Jeśli mówimy o wielkim funduszu, 100 mld euro, to jest rzeczą oczywistą, że nie tak łatwo się dogadać co do jego podziału w ciągu dwóch tygodni. Jednak najbliższe parę miesięcy właśnie temu będzie służyło - stwierdził premier. Zaznaczył, że rozmowy będą prowadzone do czerwca, bo wtedy ma zapaść rozstrzygnięcie co do podziału funduszu.

- Stare polskie porzekadło mówi, że diabeł tkwi w szczegółach i my chcemy te szczegóły wyjaśnić, żebyśmy byli przekonani, że nowy fundusz będzie służył rzeczywiście sprawiedliwej transformacji energetyki polskiej, gospodarstwom domowym, po prostu Polakom - zaznaczył Morawiecki.

Premier pozytywnie ocenił współpracę "na polu Rady Europejskiej". - Jest tu widoczna nowa jakość, która nadeszła wraz z nowym cyklem instytucjonalnym. Mamy nową Komisję Europejską, nową Radę Europejską z nowym przewodniczącym - podkreślił szef rządu. Dodał, ze Polska "dogadała się na szczycie" i "nie wywróciła stolika".

Mateusz Morawiecki mówił też o bezpieczeństwie energetycznym Polski. - Musimy mieć zabezpieczenie dostaw energii w tzw. podstawie, czy to przez energetykę konwencjonalną, jądrową czy inne rodzaje źródeł energetycznych. Mamy do czynienia z takim modelem transformacji klimatycznej, który zapewnia bezpieczeństwo dostaw dla Polski.

- Dzisiaj wraz z konkluzjami szczytu zaczynają się prace nad wdrożeniem tej polityki, o której dysputowaliśmy wczoraj do późna w nocy, bo należy przygotować legislację i odpowiednie mechanizmy finansowania zmian, zwłaszcza zmian w regionach, które są najmocniej dotknięte koniecznością dokonania transformacji gospodarczej, a takie regiony mamy w Polsce - powiedział premier.

Mateusz Morawiecki: Stabilna sytuacja w Wielkiej Brytanii

Mateusz Morawiecki odniósł się także do brexitu i wyników wyborów do Izby Gmin w Wielkiej Brytanii. Wybory parlamentarne wygrali tam konserwatyści.

- W końcu wyklarowała się sytuacja polityczna w Wielkiej Brytanii. Niestety, dojdzie do brexitu w najbliższym czasie, ale jest coś pozytywnego, co zaszło w ostatnim czasie. Możemy liczyć na stabilną sytuację polityczną w Wielkiej Brytanii i przystąpienie do szybkich negocjacji, które wyklarują możliwie bliski model współpracy Wielkiej Brytanii z Unią Europejską i Wielkiej Brytanii z Polską - stwierdził szef rządu.

Szef KPRM Michał Dworczyk pochwalił się na Twitterze zdjęciami, które mają pokazywać, że Morawiecki osiągnął sukces na szczycie UE. Na fotografiach widać, jak polski premier wita się i rozmawia z szefami europejskich państw.