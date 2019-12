Mateusz Morawiecki o neutralności klimatycznej: domagamy się sprawiedliwej transformacji

- Nasze argumenty wybrzmią jednoznacznie i głośno, nie możemy się bowiem zgodzić na taki model transformacji energetycznej, żeby polskie społeczeństwo na tym ucierpiało - powiedział za kulisami szczytu klimatycznego w Brukseli premier Mateusz Morawiecki.

We wtorek w Brukseli minister ds. europejskich Konrad Szymański informował, że na razie nie ma wspólnego gruntu pod porozumienie na szczycie unijnym w sprawie zgody UE na wyznaczenie tego celu do 2050 roku i sygnalizował trudne negocjacje w tej sprawie.

Z nieoficjalnych informacji wynika jednak, że Polska jest gotowa do poparcia celu neutralności klimatycznej, ale tylko na poziomie UE, a nie poszczególnych państw. Oznaczać by to miało, że nasz kraj mógłby dochodzić do neutralności po 2050 roku.