Bruksela. Premier Morawiecki spotkał się z Ursulą von der Leyen

Premier Mateusz Morawiecki spotkał się w Brukseli z nową przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Szef rządu weźmie udział w dwudniowym szczycie unijnym poświęcony m.in. kwestii osiągnięcia przez Wspólnotę neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Wśród spotkań polskiego premiera zaplanowano także rozmowy z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego Davidem Sassolim, unijnym komisarzem do spraw rolnictwa Januszem Wojciechowskim oraz europosłami Europejskich Konserwatystów i Reformatorów - grupy do której należy Prawo i Sprawiedliwości . Przed oficjalnym rozpoczęciem unijnego szczytu w czwartkowe popołudnie Morawiecki weźmie udział w spotkaniu liderów państw Grupy Wyszehradzkiej.

Polska - z nieoficjalnych informacji - ma domagać się zapisów dotyczących kompensacji - czyli wsparcia finansowego związanego z konieczną transformacją. Unijny "pakiet klimatyczny" chce dążyć do przestawienia gospodarki na paliwa nieemisyjne. W praktyce oznacza to zamykanie kopalń oraz wygaszanie pieców hutniczych. Skutkować to będzie likwidacją wielu miejsc pracy w tych sektorach.