Jarosław Gowin pokonał Beatę Mazurek. Został Herodem Roku 2018

Fundacja Pro - prawo do życia przyznała tytuł Heroda Roku 2018 wicepremierowi, ministrowi nauki i szkolnictwa wyższego Jarosławowi Gowinowi. To jego wskazali internauci w głosowaniu. Zdobył 52 proc. głosów. Jego kontrkandydatka Beata Mazurek otrzymała 48 proc. głosów.

"Codziennie w polskich szpitalach zabijane jest średnio troje dzieci. Dzieje się to dlatego, że polscy politycy nie mają odwagi stanąć w ich obronie. Oszukują wyborców, udając, że są przeciwni aborcji. Nie zależy im losie mordowanych dzieci, tylko na słupkach poparcia i wynikach wyborów. Dlatego w tym roku do tytułu Heroda "Fundacja Pro - prawo do życia" nominowała dwoje polityków Zjednoczonej Prawicy. Internauci zdecydowali, że na tytuł Heroda Roku 2018 zasługuje Jarosław Gowin - polityk ciągle uchodzący za konserwatystę" - tłumaczy na swojej stronie internetowej "Fundacja Pro - prawo do życia" (zachowano oryginalną pisownię - przyp. red.).