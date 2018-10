Jarosław Gowin o spocie PiS z uchodźcami. "Wstydziłem się"

- To był zły spot - powiedział Jarosław Gowin. Wicepremier skomentował wypuszczony pod koniec kampanii spot PiS, w którym przestrzegano przed sprowadzeniem do Polski uchodźców.

- Jeżeli szukać przyczyn nie tak zdecydowanego zwycięstwa, jakie być może było w naszym zasięgu, to [spot - red.] jest jedna z przyczyn - powiedział w rozmowie z TVN24 Jarosław Gowin. Wicepremier przyznał, że "wstydził się", gdy jego obóz polityczny opublikował w sieci nowy spot o uchodźcach.

Pokazano w nim, jak może wyglądać rzeczywistość, jeśli opozycja dojdzie do władzy i wpuści do Polski uchodźców. Według czarnego scenariusza nakreślonego przez PiS powinniśmy przygotować się na wzrost przestępczości, zamachy i masowo powstające muzułmańskie enklawy.

- Tak, to był zły spot - przyznał Gowin i dodał, że nie będzie drążył, kto go przygotował. - To tajniki sztabu wyborczego. Nie zamierzam tego ustalać ani tym bardziej publicznie roztrząsać - stwierdził.