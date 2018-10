Andrzej Duda pełen podejrzeń. Wymowny komentarz o decyzji TSUE

"Znamienne" - tak o decyzji w sprawie ustawy o SN powiedział podczas wizyty w Niemczech prezydent Andrzej Duda. Chwilę po tym jak o rozwiązanie kwestii praworządności w Polsce zaapelował do niego niemiecki prezydent Frank-Walter Steinmeier.

- Znamienne dla mnie było to, że orzeczenie TSUE w sprawie ustawy o SN nastąpiło prawie w momencie ogłoszenia ciszy wyborczej, przed wyborami samorządowymi w Polsce, ale rozumiem, że takie sytuacje się zdarzają - powiedział Andrzej Duda.

- Orzeczenie jest dla nas bardzo świeże, przede wszystkim dla polskiego rządu, który jest stroną w tej sprawie, trwa w tej chwili jego analiza, prawnicy zgłębiają to, co TSUE postanowił i na pewno w odpowiednim do tego terminie zostaną podjęte przez polski rząd właściwe decyzje - dodał prezydent.