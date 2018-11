Szczere wyznanie Gowina. "Przedobrzyliśmy z obietnicami"

Wicepremier Jarosław Gowin podsumował kampanię wyborczą Zjednoczonej Prawicy. Zdaniem polityka, jednym z błędów koalicji było zbyt hojne szafowanie obietnicami. Gowin dostrzega również "antypisowską" dynamikę wśród Polaków.

Wicepremier twierdzi, że gdyby wybory odbyły się dziś, ZP prawdopodobnie ponownie zdobyłaby większość w Sejmie, jednak dostrzega zalążki pewnej dynamiki antypisowskiej. Gowin uważa, że obóz rządzący powinien zrobić wszystko, by odwrócić ten trend. - Jeżeli go nie powstrzymamy, to za rok skala zwycięstwa może się okazać zbyt mała by kontynuować rządy Zjednoczonej Prawicy - ocenił. Minister szkolnictwa wyższego podkreślił, że Zjednoczona Prawica jest w stanie tego dokonać w obecnym składzie osobowym.