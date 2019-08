Jarosław Gowin o liście byłych ambasadorów do Donalda Trumpa. "To haniebne zachowanie"

Wicepremier uważa, że apel byłych ambasadorów RP jest "wydarzeniem bez precedensu". - Nie znam demokratycznego państwa, w którym byli urzędnicy tak szkalowaliby własny kraj - przyznaje. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego twierdzi też, że utrzymanie wiz dla Polaków jest "irracjonalne".

Byli ambasadorowie RP wystosowali list otwarty w związku z przyjazdem prezydenta USA do Polski. Chcą, aby Donald Trump zabrał "mocny głos", wzywający do przestrzegania postanowień Konstytucji. "Przybywa Pan do kraju, który nie jest praworządny. Rozmontowywany jest trójpodział władzy, niszczone niezawisłe sądownictwo, a prawa człowieka są ograniczane" - piszą.