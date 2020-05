Janusz Korwin-Mikke wpadł na demonstrację anarchistów. "O mało nie zostałem pobity"

Do zdarzenia w mediach społecznościowych odniósł się polityk Konfederacji. Zapewnia, że do Sejmu szedł po to, aby złożył oświadczenie majątkowe i wtedy wpadł na anarchistów. "Zobaczyłem czarne flagi - OK, pomachałem przyjaźnie. I tu mnie zdumiało, bo wyczułem wrogość, a nie sympatię (anarchiści zawsze traktują libertarian jak nie do końca uświadomionych anarchistów)" - tłumaczy Korwin-Mikke.