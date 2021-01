Według informacji nieoficjalnych prezes TVP myśli o powrocie do czynnej polityki. Rozmówcy WP twierdzą, że deklaruje nawet chęć znalezienia się w ewentualnym nowym rządzie Zjednoczonej Prawicy. Prawicowy think tank Klub Jagielloński pyta czy Kurski będzie delfinem Kaczyńskiego?

Jacek Kurski wróci do czynnej polityki?

Jacek Kurski należy do polityków o bogatym życiorysie politycznym. Przewinął się od Ruchu Odbudowy Polski Jana Olszewskiego, przez AWS po Ligę Polskich Rodzin. W listopadzie 2011 roku komitet polityczny PiS zdecydował o jego wykluczeniu z partii, więc zaangażował się w budowę Solidarnej Polski.

Trzy lata później, po przegranych wyborach do Parlamentu Europejskiego Kurski stanął u boku prezesa Kaczyńskiego ze słowami: ”stoję przed wami z pokorą z której mnie nie znacie”. Po prawej stronie sceny politycznej ma tylu wrogów co i zwolenników. Ma jednak jedną przewagę. Prezes PiS Jarosław Kaczyński po prostu go lubi.

- Kiedy pół roku temu usłyszałem, że Kurski chce do czynnej polityki, uznałem to za żart. Dziś już tak nie jest. Prezes TVP puszcza oko do Mariusza Błaszczaka, który w spekulacjach miałby kiedyś zastąpić Morawieckiego – mówi nasz informator.

Jacek Kurski zapytany przez WP o plany politycznego powrotu odpowiada: - Bez komentarza, w tej chwili nie myślę o niczym innym niż nowa ramówka TVP.

Klub Jagielloński: Kurski to skuteczność, niezatapialność, bezwzględność

Wpływowy konserwatywny think tank Klub Jagielloński, pyta na swojej internetowej stronie czy Kurski może być delfinem Kaczyńskiego. Piotr Trudnowski, prezes Klubu, w swoim najnowszym felietonie rozpływa się nad talentami politycznymi Kurskiego.

– (…) Jego ambicje wykraczają daleko poza zarządzanie publiczną telewizją. To Kurski bodaj jako jedyny wśród polityków Zjednoczonej Prawicy potrafi wyznaczać linie podziału i konfliktu w sposób najbardziej zbliżony do tego, w jaki od półtorej dekady czyni to Jarosław Kaczyński. W bezwzględności, cynizmie i łatwości z jaką przychodzi mu walka o własną partykularną pozycję zdaje się wielokrotnie przewyższać dzisiejszego lidera PiS. – pisze Piotr Trudnowski.

Szef Klubu Jagiellońskiego podsumowuje: - Potencjalnie jest on osobą, która ma dużo większe szanse sięgnąć po przywództwo na prawicy po epoce Kaczyńskiego niż zwykle rozważani w tym kontekście przez komentatorów Morawiecki, Ziobro czy Brudziński.

Gdzie jest Kurski tam jest zabawa ale i ryzyko

- Z jego obecnością w partii, zawsze wiązały się pewne ryzyka – mówi były polityk PiS. Przypomina jak w 2005 roku Kurski w wywiadzie dla Gazety Wyborczej ujawnił założenia kampanii wyborczej PiS, co spowodowało olbrzymie zamieszanie w partii. – Wnioski o usunięcie Kurskiego kierowane do partyjnej komisji etyki, którą kierował wtedy Krzysztof Jurgiel zakończyły się niczym – mówi były działacz PiS.

Osobiście nie wierzy w to aby Kurski mógł coś zbudować na scenie politycznej. – Jest skonfliktowany z Tomaszem Sakiewiczem. Powyciągał mu do TVP ludzi z TV Republika – mówi rozmówca WP.

Jednak Kurski przez ostatnie parę lat zdążył zbudować sobie bardzo dobre stosunki z braćmi Karnowskimi i ich mediami. Kurski ma już za sobą etap budowy nowej partii na prawicy. Sparzył się i raczej do tego nie wróci. Najbardziej pewnie odpowiadałaby mu rola szarej eminencji za plecami kolejnego szefa PiS.

Jacek Kurski - polityk bez ograniczeń

- Prezes TVP ma w tej chwili ogromną władzę, porównywalną z władzą premiera. Jest w stanie zatopić każdego ministra. Ma też ogromne ambicje. Pytanie co on miałby robić w polityce czy rządzie. Ministrem przecież nie zostanie? – zastanawia się politolog Olgierd Annusewicz.

Jego zdaniem albo ktoś postanowił podciąć skrzydła Kurskiemu publikacją Klubu Jagiellońskiego albo to sam Kurski wypuścił balon próbny. W jednym z ostatnich odcinków podcastu Polityki Insight Andrzej Bobiński i Wojciech Szacki twierdzą, że Jacek Kurski kolejny raz walczy o utrzymanie swojego stanowiska w TVP.

Kadencja Jacka Kurskiego w telewizji publicznej kończy się w połowie roku.

