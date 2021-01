Izrael zaszczepił jedną trzecią swoich obywateli

Blisko jedna trzecia wszystkich mieszkańców kraju otrzymała pierwszą dawkę szczepionki w ciągu zaledwie sześciu tygodni. To wynik, jakiego nie udało się osiągnąć w żadnym innym kraju. Izrael jest także jedynym państwem, w którym zaleca się szczepienia kobiet w ciąży i młodzieży od lat 16.

Ich dystrybucją zajmuje się izraelski producent leków - firma Teva, który przewozi je stamtąd do 400 punktów szczepień. Sprawną akcje szczepień ułatwia fakt, że w Izraelu każdy obywatel należy do państwowej kasy chorych. Pomaga to w precyzyjnym określeniu grupy osób, które powinny poddać się szczepieniu w pierwszej kolejności.