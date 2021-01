Szczepienia przeciw COVID-19. Kolejna firma ogranicza dostawy

- To oznacza kolejne, duże problemy w dostawach szczepionek do Polski. To oznacza dla nas również konieczność zweryfikowania harmonogramu szczepień i stawia nas w bardzo niekomfortowej sytuacji - ocenił Michał Kuczmierowski, mówiąc o zmniejszeniu w lutym dostaw szczepionki przez firmę Moderna.

W lutym do Polski miało trafić 400 tys. dawek szczepionki Moderny . Oznacza to zatem, że dostarczonych zostanie ich 300 tys.

Szczepienia przeciw COVID-19. Będą zmiany w harmonogramie

- Na pewno wszystkie osoby zaszczepione pierwszą dawką będą miały dostęp do drugiej dawki. W przypadku kolejnych seniorów i osób z grupy zero zmniejszymy tempo szczepień. W najbliższych dniach zmiany te będą komunikowane - poinformował szef Agencji Rezerw Materiałowych.

Prezes ARM dodał, że takie same ograniczenia dotykają innych krajów Unii Europejskiej. - Jest to sytuacja, której nie akceptujemy i nie rozumiemy - podkreślił.

Szczepionka na COVID. Opozycja oskarża rząd. Adam Niedzielski odpiera zarzuty

Szczepienia przeciw COVID-19. Już trzy firmy opóźniają dostawy

- Firma się zarzeka, że do końca pierwszego kwartału powinna te dawki dostarczyć w takiej deklarowanej liczbie - powiedział. Według Kuczmierowskiego oznacza to, że zapewne Moderna będzie nadrabiać zaległości w marcu.

Przypomnijmy, że w połowie stycznia o zmniejszeniu dostaw szczepionki do Europy poinformował koncern Pfizer. Ma to związek z przebudową linii produkcyjnej w fabryce w Belgii, po to, by zwiększyć jej możliwości produkcyjne.