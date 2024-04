Izrael uderzył w Libanie? "100 kilometrów od swoich granic"

Do ataku miało dojść w pobliżu miejscowości Nabi Chit, leżącej około 100 kilometrów od północnych granic Izraela, zaledwie 5 kilometrów od granicy z Syrią i około 25 kilometrów od miasta Baalbek. The Times of Israel przypomina, że rejon ten jest uznawany za jeden z bastionów Hebollahu, organizacji terrorystycznej wspierającej Iran.