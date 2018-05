Izrael. Alarm rakietowy na Wzgórzach Golan

Alarm rakietowy w kilku miejscach na Wzórzach Golan w północnym Izraelu. Mieszkańcy twierdzą, że poza dźwiękiem syren słyszeli też eksplozje.

Jak donosi portal timesofisrael.com alarm był spowodowany reakcją tarczy antyrakietowej. Służby sprawdzają, co uruchomiło system Żelazna Kopuła. Wiadomo, że nie był to dron. Wzgórza Golan oddzielają Izrael od Syrii. Słysząc syreny ogłaszające alarm rakietowy, mieszkańcy okolic uciekli do schronów. Wkrótce miejscowe władze poinformowały, że zagrożenia nie ma.