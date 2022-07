Incydent na lotnisku Ławica w Poznaniu. Pasażer wyproszony z samolotu

Dzięki monitoringowi i pomocy sprzedawczyni, szybko ustalono właściciela paczki. - Oświadczył, że pozostawił plastikową torebkę z zakupami dla żartu i specjalnie napisał na niej słowo "bomba", ponieważ obwiniał obsługę linii lotniczej o to, że nie wpuściła go na pokład samolotu do Niemiec. Pozostawiona reklamówka z zakupami miała być formą zemsty - relacjonował rzecznik śląskiej Straży Granicznej, chor. szt. Szymon Mościcki. Teraz 28-latek ma usłyszeć prokuratorskie zarzuty.