Hanna Gronkiewicz-Waltz dla WP: Władze Warszawy są bezradne wobec nacjonalistów

"Dwukrotnie pisałam do ministra Zbigniewa Ziobry w sprawie delegalizacji ONR, a wiemy, że przewodniczący marszu jest osobą, która pełni funkcję w pruszkowskim ONR. On zresztą podpisał się pod wnioskiem do wojewody o zorganizowanie tego marszu. Uważam z całą odpowiedzialnością, że nie tak powinno wyglądać stulecie odzyskania niepodległości przez polskie państwo, stąd moja decyzja o zakazie marszu" – mówiła pani. Zwracała pani także uwagę, że ówczesny szef MSWiA Joachim Brudziński nie odpowiadał na pani prośby o zwiększenie zabezpieczenia marszu. A Marsz i tak się odbył.