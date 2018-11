Marsz Niepodległości zakazany w Warszawie. Politycy i komentatorzy ostro się spierają. "Skandaliczna decyzja"

"Brawa! Tak trzeba było zrobić z marszem, od którego uciekał nawet Andrzej Duda", "skandaliczna decyzja" - trwa gorąca polityczna dyskusja po decyzji Hanny Gronkiewicz Waltz o zakazaniu Marszu Niepodległości. Nawet lewicowa polityk i były wojewoda uważają, że prezydent Warszawy zareagowała nieadekwatnie do sytuacji.

- Od samego mówiłem, że bezpieczeństwo warszawiaków jest najważniejsze – powiedział prezydent elekt Rafał Trzaskowski. – Dochodziły do nas bardzo niepokojące sygnały jeśli chodzi o gotowość policji – stwierdził i zaapelował, by szef MSWiA Joachim Brudziński powiedział, czy jest gotowy na taki pochód.

"No to się Hannie Gronkiewicz-Waltz i reszcie tego PO udała rzecz niemożliwa. Chcę pójść na Marsz Niepodległości" - napisał na Twitterze Dawid Wildstein. Dziennikarz TVP uznał, że po decyzji Hanny Gronkiewicz-Waltz o zakazaniu cyklicznego pochodu ma "dość plucia na dziesiątki tysięcy normalnych patriotów, Polaków, jego rodaków, których wyzywa się od faszystów".

"Odnoszę wrażenie, że cała ta hucpa służy wyłącznie podgrzaniu nastrojów w celu wywołania zadym, z których obrazki o 'faszystowskiej Polsce' mają pójść w świat" - stwierdził Sebastian Kaleta z ministerstwa sprawiedliwości i zaznaczył, że to "skandaliczna decyzja".

Zdaniem posła Macieja Kierwińskiego z PO jest to "mocna, jednoznaczna decyzja". "Brawa! Tak trzeba było zrobić z marszem, od którego uciekał nawet Andrzej Duda. Warszawa to miasto tolerancji, co tak dobitnie pokazaliśmy w ostatnich wyborach" - podkreślił.