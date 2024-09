Groźny incydent w Chorwacji. Policja musiała otoczyć szpital

Chwilę grozy przeżyli we wtorek pracownicy jednego ze szpitali w Zagrzebiu. Do placówki wtargnął uzbrojony mężczyzna i zaczął grozić personelowi. Na miejsce przybył policyjny negocjator, który skłonił napastnika do poddania się. Mężczyzna jest byłym pacjentem placówki, który nie ukrywał swojego niezadowolenia z efektów leczenia.