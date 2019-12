Gorzkie słowa o Platformie. Julia Pitera: Śmiałam się pod nosem

Julia Pitera gorzko mówi o Platformie Obywatelskiej. - Więcej konkretów mówił prezydent Jacek Jaśkowiak. Ale cała debata nie porywała - przyznała Julia Pitera. Stwierdziła także, że jej "sympatia do obu kandydatów jest dość chłodna".

Julia Pitera dosyć ostro oceniła debatę Małgorzata Kidawa-Błońska-Jacek Jaśkowiak. - Oglądałam ją tylko dlatego, że jestem związana z PO i bardzo przeszkadza miłościwie panujący nam Andrzej Duda. Wolałabym, żeby odszedł na przedwczesną, ale zasłużoną emeryturę - mówiła w Radiu Zet. Podkreśliła, że najważniejsze jest doprowadzić do tego, żeby Duda nie wygrał w pierwszej turze. - Mam nadzieję, że pojawi się jeszcze wielu rozsądnych kandydatów. Na razie nie widzimy handlarzy wkładkami. Kiedyś był taki kandydat - było to coś kapitalnego! W pierwszej turze wyborów powinni być kandydaci, którzy znajdą różne nisze wyborcze - mówiła.

- Jeśli mamy mówić o konkretach, to więcej mówił ich niewątpliwie Jacek Jaśkowiak. Nie mam co do tego wątpliwości - stwierdziła.