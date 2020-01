Globalnego ocieplenia nie ma? Politycy PiS się tłumaczą

Australijskie lasy płoną. Naukowcy biją na alarm, że to skutek zmian klimatycznych, suszy i globalnego ocieplenia. Tymczasem nie wszyscy politycy w tym upatrują przyczyn katastrofy. I nie wszyscy wierzą (lub wierzyli), że globalnie ocieplenie istnieje.

Janusz Korwin-Mikke stwierdził, że jak las się spali, to odrośnie. "Nie było nas - był las. I często się palił" - napisał. I oznajmił, że dawniej rolnicy wypalali jesienią trawy, by mieć lepszy urodzaj.

Globalne ocieplenie? Nie wierzę

Głośną dyskusję wywołał w lipcu poseł PiS Leszek Dobrzyński. "Siedzę na otwartej werandzie, marznę i mam prośbę do wszystkich panien strajkujących klimatycznie: dajcie sobie na luz, chociaż do listopada!" - napisał, gdy trwał Młodzieżowy Strajk Klimatyczny .

- To był żart - powiedział i rzucił słuchawką.

- Podkreślałem, że podejście do globalnego ocieplenia, u niektórych osób, ma charakter ideologiczny. Powiedziałbym, że wręcz quasi-religijny. To mnie śmieszy - tłumaczy Wirtualnej Polsce. - Trzeba dbać o środowisko, to jest jasne. Natomiast trzeba działać tak, żeby nie narazić się na śmieszność.