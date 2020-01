Karolina Korwin-Piotrowska napisała do Mateusza Morawieckiego. "Nadzieja umiera ostatnia"

Dziennikarka Karolina Korwin-Piotrowska wysłała list do premiera. Porusza w nim bardzo ważny w ostatnich dniach problem, który poruszył ludzi na całym świecie.

"Panie Premierze, płonie Australia, tonie Indonezja, rekordowy poziom wody zalał Wenecję, topią się lodowce, płoną lasy Amazonii, u nas wycina się lasy, zabija zwierzęta, powietrze nie nadaje się do oddychania. Klimat się zmienia. Natura bierze odwet za lata bezmyślnej, bezrefleksyjnej eksploatacji człowieka. To tylko kilka faktów. Stoimy na krawędzi Apokalipsy, oglądamy w mediach obrazki rodem z filmu Mad Max, w którym ludzie przyszłości, żyjący na pustkowiach, strzelający do siebie jak do kaczek, zabijają się o wodę" – pisze Karolina Korwin-Piotrowska.