Australia. Wstrząsające relacje Polaków, których dotykają pożary. "Z nieba leci popiół"

Ogromne pożary w Australii dotykają mieszkających tam Polaków. - W zależności od kierunku wiatru, czasem spadają z nieba spalone liście eukaliptusowe, czasem tylko popiół. Są dni o bardzo ograniczonej widoczności, czasem trzeba nosić maseczki antysmogowe – mówi Wirtualnej Polsce Żaneta Branch, która od 12 lat mieszka w Australii.

- Już od początku listopada bardzo namacalnie odczuwamy pożary, które płoną w zasadzie wszędzie wokół miasta. Ogromna większość Gór Błękitnych, została dotkliwie zniszczona, niektóre ich części wciąż płoną. W zależności od kierunku wiatru, czasem w Sydney spadają z nieba spalone liście eukaliptusowe, czasem tylko popiół. Są dni o bardzo ograniczonej widoczności, czasem trzeba nosić maseczki antysmogowe, bo jakość powietrza spada do bardzo niskiego poziomu. Nagle zaczęło brakować maseczek na półkach sklepowych – relacjonuje Żaneta, autorka bloga "Polka w Australii pisze".

Lekarze mają mnóstwo pracy

Wszędzie dym

Z kolei w Melbourne mieszka Joanna Miłosz. Tam pożary nie dotarły, ale mieszkańcom daje się we znaki dym niesiony przez wiatr. - Na szczęście u nas się nie pali, jedynie miasto w dymie. Wszyscy dajemy pieniądze na pomoc. Ci co mogą, dają dach nad głową potrzebującym. Dzisiaj wzruszyłam się, bo pszczelarze robią zbiórkę surowego miodu na rany oparzeniowe u zwierząt. A sami walczą przecież o życie swoich pszczół – mówi nam Joanna.

I opisuje aktualną sytuację w Melbourne. - Dokucza nam dym. Aura jest szaro mglista. Pachnie jak z dymiącego ogniska. Ale jest chłodno i deszczowo, i to nas cieszy. Chociaż do ujarzmienia pożarów daleka droga. Busz potrafi się żarzyć tygodniami i wystarczy silny wiatr, by ponownie ruszył – mówi Joanna Miłosz.

Polki mieszkające w Australii opisują dramat mieszkańców, którzy stracili w pożarach swoje domy. - Kiedy w miejscowości Mallacoota cztery tysiące osób zostało otoczone płomieniami z każdej strony, jedynym ratunkiem okazało się koczowanie przez całą noc na plaży. Nagrania ofiar przypominały apokaliptyczne obrazy, niebo przybrało kolor czerwony, dzieci krztusiły się od dymu, bo brakowało dla nich maseczek. Tysiąc osób zostało ewakuowanych na statkach marynarki wojennej. Osoby potrzebujące natychmiastowej pomocy przetransportowane zostały helikopterami – mówi Żaneta Branch.