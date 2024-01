Gigantyczne pieniądze w PK. Będą zmiany? Bodnar zabrał głos

Bodnar zaznaczył, że "jest jeszcze druga faza całej procedury". - Nie jestem do tego zobowiązany jako minister sprawiedliwości, ale wdrażamy to w praktyce. Jeżeli dojdzie do opuszczenia stanowiska przez jakiegoś prezesa, to sędziowie z danego sądu powinni wskazywać kandydatów, z których minister będzie później wybierał. To nie jest coś, co wynika z ustawy. To jest moja racja w stosunku do środowiska sędziowskiego. Chciałbym bazować na ich rekomendacjach. Jest to też w dużej mierze wypełnienie tego, co wynika z różnych dokumentów Rady Europy - podsumował.