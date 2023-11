Gigantyczna fala zmiotła plażowiczów. Wideo z Rio de Janeiro niosą się po sieci

Na pierwszy rzut oka niepozorna fala gwałtownie nabierała wysokości, by wedrzeć się na plażę i szybko ją opanować. Wypoczywającym ludziom zabrakło czasu na to, by uciec przed szalejącym żywiołem. Fala nie tylko popychała oszołomionych plażowiczów, ale też porywała leżaki, koce, parasole przeciwsłoneczne, parawany oraz drobne przedmioty, które turyści mieli przy sobie. Wszystko popłynęło wraz z wodą, gdy w tle słychać było pełne przerażenia głosy plażowiczów.