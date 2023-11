Odnaleziono ciało Borysa. Mieszkańcy odetchnęli z ulgą. "Baliśmy się"

"Wszystko się zmieniło"

Alerty od RCB otrzymywała również pani Patrycja, która mieszka niedaleko bloku, w którym doszło do zabójstwa 6-letniego Aleksandra. - Poszukiwania były dla nas męczące, wciąż widzieliśmy policję i żandarmerię wojskową jeżdżące na sygnałach, dostawaliśmy alerty, by nie wchodzić do lasu. Wierzyliśmy, że to wszystko jest robione w dobrym celu - mówiła mieszkanka Fikakowa.