Ataki w Warszawie. Policja wydała komunikat o zatrzymanym podejrzanym

Podziękowania za ujęcie mężczyzny

Policja opublikowała wizerunek mężczyzny i zaapelowała do wszystkich, którzy rozpoznają i mogą pomóc w ustaleniu tożsamości mężczyzny lub byli świadkami obu zdarzeń, by skontaktowali się z policją. Do apelu przyłączył się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, który zaapelował do policji o zwiększenie patroli.