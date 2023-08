Gigantyczna eksplozja w Rosji. Cios w rosyjską armię

W mieście Siergijew Posad, położonym ok. 70 km od Moskwy, doszło do gigantycznej eksplozji. Wybuch miał miejsce w hali z materiałami pirotechnicznymi w Zagorskich Zakładach Optyczno-Mechanicznych. Produkują one m.in. lotnicze celowniki optyczne, celowniki termowizyjne, głowice naprowadzające, laserowe stacje detekcji, przyrządy obserwacyjne, a także noktowizory, lornetki itp.