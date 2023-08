Wystrzelili 1961 shahedów. "Większość udało się zestrzelić" [RELACJA NA ŻYWO]

- Rosja wystrzeliła przeciwko Ukrainie co najmniej 1961 bojowych dronów shahed, znaczną część z nich udało się strącić, ale niestety nie wszystkie - poinformował w czwartek ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski.

- Pracujemy nad tym, by strącać więcej: by strącać jak najwięcej. Pracujemy nad tym, by było więcej systemów obrony przeciwlotniczej - dodał.

Przypomnijmy, że koszt jednego drona typu shahed, to ok. 30 tys. dolarów. To oznacza, że Rosja wydała na nie co najmniej 5,5 mld rubli.