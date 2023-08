Łukaszenka uczy nienawiści do Polski. "Chce zohydzić kraj i Polaków"

Wygłodniali i zabiedzeni kryzysem Polacy mają przyjeżdżać na Białoruś i dopiero tam najadają się do syta kiełbasą i chlebem. Na granicy słychać chrzęst gąsienic czołgów NATO, a Łukaszenka musi rozmawiać z Putinem o tym, aby "postawiać Polskę na swoim miejscu". Do tego wagnerowcy wybierający się na "wycieczkę" do Warszawy czy Rzeszowa - to zaledwie kilka kolportowanych wątków białoruskiej propagandy.