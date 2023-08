Łukaszenka ma plan. "Podwalina armii kontraktowej"

Łukaszenka powiedział we wtorek, że zamierza zatrzymać wagnerowców w białoruskich siłach zbrojnych, by wykorzystać jej doświadczonych bojowników do "aktywniejszego tworzenia armii kontraktowej". Nie podał żadnych szczegółów na temat struktury organizacyjnej tej "armii kontraktowej", jej planowanej wielkości docelowej ani terminu powstania. Według dyktatora na Białorusi przebywa grupa ok. 30 tys. bojowników.