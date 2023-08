"Błąd w dyplomacji". Jabłoński o ruchu Ukrainy wobec Polski

- Mamy do czynienia z dość dziwną sytuacją, w której Ukraina po otrzymaniu od Polski pomocy na historycznie wielką skalę dziś niektórzy przedstawiciele władz ukraińskich stosują metodę, że wywieranie dalszej presji poza standardami dyplomatycznymi mogłoby tę pomoc zwiększyć. Jest kilka spraw, w których mamy coś do wyjaśnienia. Co do zboża, to chcemy wspierać Ukrainę jako Unia Europejska w eksporcie na rynki pozaeuropejskie. Ukraina powinna pomóc nam w wywieraniu presji na instytucje unijne - powiedział Paweł Jabłoński.