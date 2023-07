Doniesienia Amerykanów o rozmowach pokojowych i Polsce. Jest głos z MSZ

Dzięki nowej regulacji do wojska będą powoływani mężczyźni od 18. do 30. roku życia. Kreml osiąga dzięki temu znaczące korzyści, ponieważ poborowi, nawet jeśli nie wezmą udziału w inwazji Rosji na Ukrainę, przejmą obowiązki wykonywane dotychczas przez profesjonalnych żołnierzy lub rezerwistów wcielonych do armii podczas mobilizacji - zauważają Brytyjczycy.