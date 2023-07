Ukraina z gwarancjami bezpieczeństwa od USA? Jermak: rozpoczynamy negocjacje [RELACJA NA ŻYWO]

Wojna w Ukrainie trwa. Niedziela to 522. dzień rosyjskiej inwazji. Ukraina nie ma szans na to, by do końca wojny stać się członkiem NATO. Jednak to nie oznacza, że nie może liczyć na wsparcie państw Sojuszu. - W przyszłym tygodniu rozpoczną się rozmowy o dwustronnej umowie dotyczącej gwarancji bezpieczeństwa między Ukrainą i USA - poinformował w niedzielę Andrij Jermak, szef biura prezydenta Ukrainy. - Gwarancje bezpieczeństwa mają obowiązywać do czasu przystąpienia Ukrainy do NATO - podkreślił Jermak. Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.