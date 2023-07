Most Krymski znów zamknięty. Strach rośnie [RELACJA NA ŻYWO]

Wojna w Ukrainie trwa. Poniedziałek to 523. dzień rosyjskiej inwazji. Ukraińskie ataki na most Krymski i słowa prezydenta Ukrainy, że to "wrogi obiekt", który trzeba zneutralizować, wywołały lęk na Kremlu. Zaczęto pospiesznie budować bariery, mające chronić go przed atakiem dronów. W poniedziałek wieczorem nagle na dwie godziny zamknięto ruch drogowy na tej przeprawie, a kierowców, którzy się na nim znajdowali, wezwano do słuchania poleceń obsługi. Świadkowie twierdzą, że słyszeli syreny alarmu przeciwlotniczego. Z nieoficjalnych informacji wynika, że ewakuowano także stację kolejową Kercz-Jużnyj na Krymie, tuż przy wjeździe na most. Powód? Miano znaleźć tam ładunki wybuchowe. Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.