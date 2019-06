Gersdorf komentuje opinię rzecznika TSUE. "Właściwie można ignorować Izbę Dyscyplinarną"

- Jestem usatysfakcjonowana tą oceną - tak Małgorzata Gersdorf skomentowała opinię rzecznika TSUE. - To, co zostało w tej opinii przedstawione, to jest sygnał bardzo poważny - dodaje prezes Sądu Najwyższego.

Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf (PAP)

- Jestem usatysfakcjonowana tą oceną, ale zobaczymy, jak to się przełoży na orzeczenie Trybunału (Sprawiedliwości Unii Europejskiej - przyp. red.) - powiedziała w rozmowie z dziennikarzami Małgorzata Gersdorf, cytowana przez wyborcza.pl.

Przyznała, że dla niej jest to sygnał, że "właściwie można ignorować Izbę Dyscyplinarną, bo ona jest wprost tam wymieniona”.

- To, co zostało w tej opinii przedstawione, to jest sygnał bardzo poważny, ponieważ on może znaleźć odzwierciedlenie w różnych kierunkach w orzeczeniu i może rzutować na to, czy orzeczenia wydawane przez Izbę Dyscyplinarną są w ogóle istniejące. Jeżeli to orzeczenie kwestionuje w ogóle Krajową Radę Sądownictwa, to można pociągnąć dalej, że wszyscy sędziowie, którzy zostali przez tą KRS desygnowani do prezydenta, to może niesłusznie dzierżą ten urząd – dodała Gersdorf.

Gersdorf odpowiada Ziobrze

Opinie rzecznika TSUE ws. Izby Dyscyplinarnej SN skomentował minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Według niego, decyzja w tej sprawie jest "wewnętrznie niespójna, niekonsekwentna, wychodząca poza zakres traktatów UE, sprowadza się do obrony patologii w polskim sądownictwie".

Co na to Małgorzata Gersdorf? - Powinien powstrzymać swój antysądowy temperament, bo to może odwrócić się przeciwko niemu - powiedział I prezes SN w rozmowie z RMF FM.

- Od polityka wymagamy wyważenia, a jak on już nie ma co do powiedzenia na temat łamania konstytucji przez ustawy przez niego firmowane, to nie może stale mówić o tym, że to są zbrodnie komunistyczne i to jest powód tej zmiany. To nie godzi się politykowi - dodała Gersdorf.

Opinia rzecznika TSUE ws. Izby Dyscyplinarnej W czwartek rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał opinię na temat nowej, powoływanej przez polityków Krajowej Rady Sądownictwa. Rzecznik stwierdził, że "sposób powoływania członków KRS ujawnia nieprawidłowości, które mogą zagrozić jej niezależności od organów ustawodawczych i wykonawczych".

Z tego powodu, w ocenie rzecznika generalnego TSUE, Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego, której sędziowie są wybierani przez KRS, "nie spełnia wymogów niezawisłości określonych w prawie Unii".

