Ryszard Terlecki o opinii rzecznika TSUE: szanujemy rozmaite opinie, ale niekoniecznie musimy się nimi przejmować

Rzecznik generalny TSUE wydał w czwartek krytyczną opinię dotycząca Izby Dyscyplinarnej SN oraz nowej KRS. - Szanujemy rozmaite opinie i rozmaite zdania, ale niekoniecznie musimy się nimi przejmować - stwierdził wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki.

- Rząd z pewnością będzie to analizować. Zobaczymy, jakie będzie wynik tej analizy. Pamiętajmy, że to jest opinia, a nie decyzja. Wszystko jest prawidłowo i wszystko jest w porządku. Szanujemy rozmaite opinie i rozmaite zdania, ale niekoniecznie musimy się nimi przejmować. Rząd będzie to analizować. To nie jest wyrok, to jest opinia - stwierdził w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie wicemarszałek Ryszard Terlecki.