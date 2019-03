Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zdecyduje o legalności Krajowej Rady Sądownictwa

W Luksemburgu odbędzie się we wtorek rozprawa dotycząca legalności nowej Krajowej Rady Sądownictwa. TSUE zajmie się nią po pytaniach prejudycjalnych Sądu Najwyższego.

Jesienią ubiegłego roku Sąd Najwyższy wystosował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej trzy pytania prejudycjalne. Odpowiadając na nie TSUE ma zdecydować, czy nowa Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego może być - na gruncie traktatów unijnych - uznana za sąd niezależny i niezawisły, skoro jej członkowie zostali wyłonieni z pomocą obecnej KRS. Organu, którego członkowie - jak zaznaczają sędziowie SN - zostali wybrani w całości przez Sejm (głosami PiS i Kukiz’15).

Orzeczenie TSUE w tej sprawie zapadnie zapewne dopiero za kilka tygodni. Wcześniej poznamy zapewne decyzję polskiego Trybunału Konstytucyjnego w sprawie KRS. Wniosek do TK wysłała sama Rada, jego kopię posłała też grupa senatorów PiS. Wyrok miał zapaść 19 marca, ale niespodziewanie został odroczony do 25 marca.

Co się stanie, jeśli TSUE uzna, że KRS została wybrana nielegalnie? - Jeśli orzeczenie byłoby niekorzystne dla statusu KRS i zostałoby ono uznane przez państwo polskie, to chyba jeden z kluczowych elementów reformy, jakim było ukształtowanie sędziowskiej części KRS, zostałby podważony - ocenił w grudniu przewodniczący nowej KRS Leszek Mazur. Zwrócił uwagę, że podważenie statusu Rady doprowadziłoby do zakwestionowania „wszelkich jej czynności, decyzji i uchwał”.