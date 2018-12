TSUE podjął ostateczną decyzję ws. Polski

"Polska zostaje zobowiązana do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów krajowych dotyczących obniżenia wieku przejścia sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku" - głosi komunikat prasowy Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Decyzja ta oznacza, że do momentu ogłoszenia przez TSUE wyroku w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym, Polska jest zobowiązana do zastosowania środków tymczasowych. Jest nim właśnie zawieszenie stosowania przepisów, które wzbudzają kontrowersje co do zgodności z prawem europejskim.