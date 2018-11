Rozmowa Morawiecki-Juncker bez efektów. "Nie było żadnego spotkania"

Brak konkretnych deklaracji w kwestii cofnięcia z TSUE skargi dotyczącej ustawy o Sądzie Najwyższym. Mimo że polski rząd wycofał się z kontrowersyjnych zmian w sądownictwie, rozmowa Juncker-Morawiecki nie przyniosła wymiernego efektu.

Szef polskiego rządu przybył w niedzielę do Brukseli na szczyt ws. umowy regulującej warunki wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej . Przy okazji rozmawiał z szefem Komisji Europejskiej pierwszy raz od czasu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym.

Wysoki rangą urzędnik KE, podkreślił, że nie było to "spotkanie", a jedynie krótka kuluarowa rozmowa. - Wszyscy tutaj ze sobą rozmawiają i z reguły bardzo miło - komentował nieco ironicznie. Unijni przedstawiciele dają do zrozumienia, że jest jeszcze za wcześnie, by wieszczyć wycofanie skargę na Polskę.