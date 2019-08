Gdańsk. Samorząd domaga się sprostowania od TVP1

Gdański samorząd wysłał pismo do Telewizji Publicznej. Domaga się sprostowanie stwierdzenia w materiale "Wiadomości". Podczas wydania padło zdanie, że "władze miasta otwarcie gloryfikują nazistowską kartę w historii Gdańska". Miasto żąda też wpłaty 100 tys. zł na WOŚP.

O wysłaniu przedprocesowego wezwania do sprostowania poinformował w czwartek rzecznik prasowy prezydent Gdańska Daniel Stenzel. Adresatem wniosku jest szef programu "Wiadomości" TVP1 Jarosław Olechowski.

- Sugerowanie, że władze Gdańska w swojej polityce historycznej odwołują się do jednej z najbardziej zbrodniczych ideologii w historii ludzkości jest jednym z najcięższych zarzutów, które można postawić w debacie publicznej - przekazał Stenzel. Rzecznik prasowy Aleksandy Dulkiewicz dodał, że w ciągu 7 dni od wezwania TVP1 ma przekazać 100 tys. złotych na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

Przypomnijmy, że nie jest to pierwsza taka insynuacja w mediach. W połowie lipca tygodnik "Sieci" twiedził, że władze Gdańska chcą przyłączyć miasto do Republiki Federalnej Niemiec. Na okładce tygodnika umieszczono Pawła Adamowicza (zamordowanego w styczniu prezydenta Gdańska), Aleksandrę Dulkiewicz oraz Donalda Tuska. W tle widoczny był pomnik na Westerplatte oraz Poległych Stoczniowców wśród flag ze swastykami. Całą grafikę opatrzono tytułem "Czy Gdańsk chce do Niemiec?".