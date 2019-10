Gdańsk. Oleg Sencow z nagrodą Neptuna, odebrał ją z opóźnieniem

Oleg Sencow odebrał nagrodę Neptun 2019. Ukraiński reżyser i aktywista, który 5 lat spędził w rosyjskim łagrze, odebrał ją w piątek wieczorem podczas uroczystości w Europejskim Centrum Solidarności.

Oleg Sencow, dziękując ze przyznanie mu nagrody, podkreślił, że nie jest w Polsce po raz pierwszy i czuje się tu doskonale. – Jakbym wrócił do siebie – powiedział reżyser. Podziękował również polskim filmowcom za to, że o niego walczyli. Sencow przypomniał, że w Rosji wciąż są jeszcze inne osoby aresztowane na Krymie.

Laudacją na cześć Olega Sencowa przygotowała Agnieszka Holland. Reżyserka skupiła się na ciekawości świata ukraińskiego twórcy, dzięki której stał się reżyserem. Zauważyła też, że z pewnością nie chciał być politykiem, a w działalność polityczną zaangażował się, bo był obywatelem. Dodała, że choć został skazany na 20 lat łagrów, to się nie załamał.

Oleg Sencow jest w Polsce od kilku dni. W piątek spotkał się z byłym prezydentem Lechem Wałęsą . We wtorek Sencow odebrał z kolei nagrodę Polskiej Akademii Filmowej – Orła Specjalnego za "odwagę i niezłomność".

Nagrodę Neptun 2019 przyznano Olegowi Senconowi kilka miesięcy temu. Reżyser nie mógł jej odebrać w sierpniu , podczas festiwalu Solidarity of Arts, ponieważ był w więzieniu. Wtedy do Gdańska przyjechała jego kuzynka Natalia Kapłan.

Nagrody prezydenta Gdańska Neptuny są przyznawane od 2006 roku. Ich laureatami mogą zostać polscy i zagraniczni twórcy, "których artystyczna działalność nawiązuje do gdańskiej tradycji bądź współczesności, zaś ich dorobek pozostawia trwały ślad w historii Gdańska".

Sencow trafił do Rosji, gdzie był więziony w Moskwie bez wyroku przez kilkanaście miesięcy. Później przewieziono go do łagru. W maju 2018 roku rozpoczął trwający 145 dni strajk głodowy, żądając zwolnienia wszystkich ukraińskich więźniów politycznych w Rosji. 7 września tego roku po pięciu latach został ułaskawiony i wrócił na Ukrainę wraz z 34 innymi więźniami.