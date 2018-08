Oleg Sencow bliski śmierci. Niemal trzy miesiące głodówki w Rosji

Gwałtownie pogarsza się stan zdrowia ukraińskiego reżyser Ołeha Sencowa, który już 86 dni prowadzi głodówkę. Domaga się uwolnienia z rosyjskich więzień 64 ukraińskich więźniów politycznych. Ukrainiec został skazany w procesie politycznym na karę 20 lat kolonii karnej.

"Wszystko nie jest po prostu źle, wszystko jest katastrofalnie źle. Ołeh przez prawnika napisał do mnie list, bo on prawie nie wstaje. Napisał, że koniec jest bliski, ale nie chodzi o zwolnienie. Pytał, czy ktoś jest jeszcze zainteresowany jego strajkiem głodowym, bo nie otrzymuje listów, żadnych listów! Mówi, że jest teraz w próżni informacyjnej i nie wie, co się dzieje" - poinformowała kuzynka Sencowa w mediach społecznościowych.