Putin nie ułaskawi Sencowa. Ukraiński reżyser kona w więzieniu

Ołeh Sencow jest w coraz gorszym stanie. Tymczasem Kreml odrzucił błaganie jego matki Sencowa o uwolnienie syna i pozostaje głuchy na apele płynące ze świata. Ukrainiec musi przyznać się do winy i prosić Putina o łaskę.

Sencow został skazany na 20 lat ciężkich prac w obozie karnym za kołem podbiegunowym. Do łagru Biały Niedźwiedź skierowano go za rzekome szykowanie zamachów terrorystycznych na okupowanym przez Rosję Krymie. Obozowi lekarze alarmują, że ukraiński reżyser jest w coraz gorszym stanie. W każdej chwili może nastąpić ostry kryzys, którego Ołeh Sencow może nie przeżyć - donosi "Gazeta Wyborcza".

Jak mówiła obrończyni praw człowieka Zoja Swietowa, która odwiedziła Ukraińca, badający go medycy, że nie wiedzą, jak pomóc mu w razie ataku osłabionego głodówką serca. Próba karmienia go siłą może doprowadzić do zgonu.