Gdańsk. Krok od tragedii, rozpoczął się proces kapitana statku

Przed gdańskim sądem rozpoczął się proces kapitana statku pasażerskiego "Danuta". Blisko dwa lata temu mężczyzna wykonał niebezpieczny manewr - na kilka sekund przed opuszczeniem pieszej kładki, przepłynął pod jej konstrukcją. Mężczyźnie może grozić nawet do 8 lat więzienia.

Wyjaśnienia oskarżonego

W środę 66-letni Marek W. tłumaczył się z kontrowersyjnego manewru. Powodem wpłynięcia pod kładkę miało być opóźnienie, które załoga złapała na Westerplatte. - Poganiałem bosmana, żebyśmy mogli szybciej się zwinąć i płynąć na Motławę. Bosman nie mógł złożyć trapu. z uwagi na to, że jakiś pan z dzieckiem poszedł na lody, a jego żona stanęła na trapie i nie pozwalała go złożyć. Wyszło opóźnienie ponad 5 minut - tłumaczył oskarżony

Kapitan zeznał, że opóźnienie chciał "nadgonić" w kanale portowym. Miał o tym kilkukrotnie informować operatora kładki przez radio, który nie odebrał sygnału. - W momencie, gdy statek dochodził do pływającej stacji benzynowej, odezwał się do mnie gość z kładki. Mówił: "Danuta" nie wpływaj, bo ja już kładkę opuszczam. To było minutę po tym, jak on musiał mnie widzieć. Usłyszałem polecenie, więc odruchowo włączyłem wstecz, żeby wyhamować. Statek zaczął hamować, ale nie zatrzymałby się przed kładką. Nie było więc innego wyjścia. Trzeba było przyspieszyć i przepłynąć - mówił w środę Marek W.

Krok od tragedii

- Powiedziałem mu, jeżeli cokolwiek się dzieje, to bierz człowieku pod uwagę to, że statek ma swoją masę i ja go w miejscu nie posadzę. On mi nie stanie w miejscu - mówił oskarżony kapitan. Dodał, że po wykonaniu manewru wrócił do normalnej pracy i wykonał kolejny kurs z pasażerami.