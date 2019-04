Gasiuk-Pihowicz kontra Wassermann. Padły bolesne słowa

Sejmowa Komisja Sprawiedliwości była areną starcia między Kamilą Gasiuk-Pihowicz a Małgorzatą Wassermann. Posłanka PiS usłyszała kilka nieprzyjemnych zdań od politycznej rywalki. Jedno z nich było szczególnie nie na miejscu.

Posiedzenia sejmowych komisji są zazwyczaj jeszcze mniej zrozumiałe, niż obrady na sali plenarnej. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka to już czarna magia - nie dość, że mówią politycy, to jeszcze prawniczym językiem.

Gasiuk-Pihowicz zaszła za skórę przewodniczącym

Zaczęło się od tego co zwykle. "Niech Pani nie przerywa", "Pani zgłasza wniosek formalny, a go nie przedstawia", "proszę nie zabierać głosu kolegom" - posłanka opozycji dostała kilka upomnień od przewodniczącego Stanisława Piotrowicza .

Gdy Gasiuk-Pihowicz podeszła ze wspomnianym wnioskiem do prowadzącego posiedzenie, zaczęła wymianę zdań z wiceszefową komisji, Małgorzatą Wassermann. Na nagraniu nie słychać dokładnie, co mówiła swojej rywalce posłanka PiS, słychać za to słowa ekspolityk Nowoczesnej.