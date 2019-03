Stanisław Piotrowicz nie został odwołany. Burzliwe obrady sejmowej komisji

Poseł PiS Stanisław Piotrowicz nie został pozbawiony funkcji szefa sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka - to wynik dzisiejszego głosowania. Obrady przebiegały w nerwowej atmosferze i trwały krócej, niż oczekiwano.

Stanisławowi Piotrowiczowi też nie dano dojść do słowa

Gdy poseł PO zaczął odczytywać dosłowne opisy czynów, których dopuścił się ksiądz, przewodnicząca Małgorzata Wassermann zaprotestowała. - To co pan teraz robi, jest najwyższym poziomem manipulacji, jest też niesmaczne i niesprawiedliwe - powiedziała.

I zarzuciła mu: "W pana partii są osoby, które mają potężne zarzuty i które były aresztowane, i to panu nie przeszkadza w żaden sposób". Do dyskusji włączyli się inni posłowie. Gdy Szczerba wrócił do przedstawiania uzadadnienia, Wassermann ponownie odebrała mu głos i uznała, że nie zastosował się do jej słów.