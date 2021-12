Gąsior: Ministrze Mejza, wstydu nie masz! Obrzydliwa szopka dla widowni TVP [OPINIA]

Jednak ten, kto w postawie wiceministra sportu dojrzał dno, trochę się pospieszył. Łukasz Mejza na "konferencji prasowej" 8 grudnia postanowił udowodnić, że stać go na jeszcze więcej. Było to widowisko tak absurdalne, tak surrealistyczne, że można było się zastanowić, czy to naprawdę konferencja ministra rządu RP, czy może aktorska wariacja na temat "Kariery Nikodema Dyzmy" połączona z seansem a la ojciec Boshobora.