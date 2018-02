Frasyniuk, Janda, Ostaszewska w akcji. Protestują przeciwko ustawie

Politycy, działacze i artyści zaniepokojeni nowelizacją ustawy o IPN. Na Facebooku zbierane są podpisy pod listem protestacyjnym w tej sprawie. Wśród sygnatariuszy są m.in. Władysław Frasyniuk, Krystyna Janda i Maja Ostaszewska.

"My, niżej podpisani, protestujemy przeciwko przyjętej przez Parlament RP nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Wprowadzone do ustawy o IPN nowe zapisy usankcjonują w przestrzeni publicznej praktyki dyskryminacyjne i akty agresji, ułatwią stygmatyzację dowolnie wybranych osób i grup etnicznych, wzmocnią ksenofobiczne postawy, wygenerują kolejne przestępstwa z nienawiści, powiększą kryzys prawny, społeczny, polityczny, dyplomatyczny i informacyjny" - czytamy w liście, którego fragmenty opublikował portal tvpinfo.

Kontrowersje. Duda podpisuje

Nowelizacja ustawy o IPN wprowadza kary grzywny lub więzienia do lat trzech za przypisywanie polskiemu narodowi lub państwu odpowiedzialności m.in. za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką.

Pomimo apeli o weto, Andrzej Duda poinformował we wtorek, że podpisze nowelizację. Jednocześnie skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego, by ten zbadał, czy nie ogranicza ona w sposób nieuprawniony wolności słowa.